Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük yaptığı açıklamada, ağustos ayında fındık fiyatının sezona 120 liradan başladığını, son günlerde rakamın yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Bölük, bugün fındığın kilosunun pazarda 130 liradan işlem gördüğünü dile getirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirlemişti.

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevularını almaya başladı. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlamıştı.