Fındık fiyatları belli oldu 2021 Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Fındık fiyatları açıklandı. 2021 fındık fiyatları belli oldu. Üretici ve tüketiciler fındık taban fiyatları açıklandı mı, ne zaman belli olacak sorularının yanıtını merak ediyordu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 fındık fiyatlarını açıkladı. Peki, 2021 Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Sakarya fındık fiyatları 2021 ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haber Merkezi 11 Ağustos 2021, 22:25 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2021, 22:34 Yeni Şafak