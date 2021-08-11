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Fındık fiyatları belli oldu 2021 Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fındık fiyatları açıklandı. 2021 fındık fiyatları belli oldu. Üretici ve tüketiciler fındık taban fiyatları açıklandı mı, ne zaman belli olacak sorularının yanıtını merak ediyordu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 fındık fiyatlarını açıkladı. Peki, 2021 Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Sakarya fındık fiyatları 2021 ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fındık fiyatları belli oldu 2021 Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?
fındık

Hasat zamanının gelmesiyle birlikte fındık fiyatları araştırılıyordu. Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik çalışmalar bir süredir merak ediliyordu. 2021 fındık fiyatları yakından takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen fındık fiyatlarını duyurdu.

FINDIK FİYATLARI 2021 NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan: "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." açıklamasında bulundu.

"Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır."

"Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

"(TMO'nun fındık alım fiyatı) Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor."

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