Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık fiyatını belirledi. 2024 yılı Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları Temmuz ayının son haftası itibariyle merak kazandı. Peki, 2024 fındığın kilogram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 2024?
Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındığın kilosu 350 TL oldu. TMO'nun fındık ürünlerini kendi satış ofisleri, Tarım Kredi Marketleri ile internet üzerinden TMO ve PTT AVM'de satılıyor. TMO üreticiden 50 randıman levant kalite fındığı 82.5 TL'den almıştı. TMO bir süre önce aynı ürünü 132 TL'den satışa sunmuştu. TMO'nun işlenmiş fındık ve fındık mamulleri fiyatları dikkat çekiyor. TMO'da iç ve kavrulmuş fındık satılıyor.
500 gram vakumlu paketli natürel iç fındık 130 TL, 500 gram vakumlu paketli natürel kavrulmuş iç fındık 175 TL, sütlü fındık kreması 400 gram 60 TL, fındık ezmesi 320 gram 60 TL, 4 litre fındık yağı 400 TL.
Sakarya Ticaret Borsası'nda fındık fiyatları
Sakarya Ticaret Borsası'nda bugün, fındığın kilogramı ortalama 113,02 liradan satıldı. Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) işlem gören diğer tarım ürünlerinden bazılarının fiyatları da belli oldu.
Sakarya Ticaret Borsası'ndan alınan verilere göre, işlem gören mısır dane ortalama 7,63 liradan, yemlik buğday ortalama 7,50 liradan, arpa ortalama 6,50 liradan, inek sütü ise ortalama 15,76 liradan satıldı.
Düzce Ziraat Odası'dan fındık fiyatı teklifi
Düzce Ziraat Odaları Başkanları, yaklaşan hasat sezonu öncesinde fındık fiyatları için toplandı. Düzce Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Hüseyin Yılgın, maliyetlerinde göz önünde bulundurularak 2024 fındık taban fiyatlarının 180 TL olması gerektiğini belirtti.
2023 fındık fiyatları ne kadardı?
Fındık fiyatları geçtiğimiz aylarda 110 TL ile 90 TL arasında git gel yaşadı.