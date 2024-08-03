Levant fındık nedir sorusunun yanıtı bir hayli merak konusu oldu. Fındık Giresun ve Levant fındık olmak üzere ikiye ayrılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun kalite fındık alım fiyatını 84 TL, levant fındık alım fiyatını da 82.5 TL olarak duyurdu. Levant fındık, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen bir fındık türüdür. Peki Levant fındık nedir? Levant kalite fındık özelliği nedir, nelerde kullanılır, faydaları nelerdir? İşte fındık çeşitleri ve özellikleri.