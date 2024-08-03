Toprak Mahsulleri Ofisi'nde fındık fiyatını belirledi. 2024 yılı Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce TMO güncel fındık fiyatları Temmuz ayının son haftası itibariyle merak ediliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı yüksek randımanlı fındığa kilogram başına verilecek ücreti belirledi. Peki, 2024 fındığın kilogram fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 2024?
Tarım ve Orman Bakanlığı "Yüksek randımanlı fındığa kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verilecektir." açıklamasında bulundu.
TMO, 2024/2025 dönemi için fındık alım fiyatını belirledi.
Levant Kalite için fındığın kilogramı 130 Lira, Giresun Kalite için fındığın alım fiyatı kilogram başına 132 Lira olacak.
Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacak.
Fındık alımı ne zaman başlayacak 2024?
Bakanlıktan yapılan açıklamada yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verileceği kaydedildi.
Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını almaya başlayabilecekler.
TMO ise kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlayacak.
2023 fındık fiyatları ne kadardı?
Fındık fiyatları geçtiğimiz aylarda 110 TL ile 90 TL arasında git gel yaşadı.