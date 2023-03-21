Ramazan fitresi bu sene oruç tutamayacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yardım ile bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğini karşılayıp bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından konuya dair açıklamada bulunuldu. Peki, 2023 Ramazan fitresi ne kadar, kimlere verilir. İşte 2023 Ramazan fitresi...

2023 FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ramazan ayı başlamadan önce 2023 yılı fitre miktarını açıkladı. Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı yaptığı açıklamada toplantı sonrası alınan kararla 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Konu ile ilgili hadis-i şerife dikkat çeken açıklamada “ mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

RAMAZAN’DAN ÖNCE FİTRE VERİLİR Mİ?

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında birçok aile yaşadıkları evleri boşaltmak zorunda kaldı. Ardından yoğun sağanak yağış sebebiyle bölgede sel felaketi meydana geldi.

Müslümanlar ise Ramazan ayı öncesinde özellikle bu bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere fitre verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından geldi.

Açıklamada “içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen “Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?” sorusuna, “Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler” cevabını verdi.

KİMLER FİTRE VERİR?

Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler.

Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekâletleri olmadığı hâlde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur.







