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Ford Mustang Mach-E fiyatı

Ford Mustang Mach-E, ilk kez 2019 yılında tanıtılan tamamen elektrikli bir SUV. Temelini popüler Ford Mustang midilli arabadan alıyor ancak elektrikli araçlara özgü, şık ve modern bir tasarıma sahip. Araç, AC ev şarj cihazı veya DC hızlı şarj cihazlarıyla 150 kW'a kadar şarj edilebilir. Peki Ford Mustang Mach-E ne kadar? İşte Ford Mustang Mach-E güncel fiyat listesi.

17:22 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ford Mustang Mach-E güncel fiyat listesi

Ford Mustang Mach-E güncel fiyat listesi

Ford Mustang Mach-E, Ford tarafından üretilen akülü, elektrikli kompakt crossover SUV'dur . Araç, 17 Kasım 2019 tarihinde tanıtılmış olup, 2021 model olarak Aralık 2020'de satışa sunulmuştur. Araç Mustang serisindedir, model adı Mach-E'dir ve birinci nesil Mustang'in Mach 1 varyantından esinlenilmiştir . Araba, 2021 Kuzey Amerika Yılın SUV Ödülü'nü kazandı.

Ford Mustang Mach-E özellikleri

Mustang Mach-E, arkadan çekişli güç aktarım mekanizmasına sahip standart menzilli model ve dört tekerlekten çekişli güç aktarım mekanizmasına sahip genişletilmiş menzilli model dahil olmak üzere birçok farklı konfigürasyonda mevcuttur. Standart menzil modeli, EPA tarafından tahmin edilen 247 mil menzile sahipken, genişletilmiş menzil modeli, EPA tarafından tahmin edilen 314 mil menzile sahiptir.

Mustang Mach-E, GT ve GT Performance Edition da dahil olmak üzere birçok farklı performans donanımıyla da mevcuttur. GT modelinin 0-60 mil/saat hızlanması 3,5 saniye iken GT Performance Edition'ın 0-60 mil/saat hızlanması 3,2 saniyedir.

İç mekanda geniş bir gösterge paneli ve yerleşik ses çubuğu bulunur; Gösterge paneli, döner kadranla donatılmış dikey olarak monte edilmiş 15,5 inç (39 cm) dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ile donatılmıştır. Otomobilin sistemlerinin büyük çoğunluğu, Ford'un kablosuz olarak güncellenebilen yeni SYNC 4 işletim sistemini kullanan ekran aracılığıyla kontrol ediliyor. Sürücü için 10,2 inçlik (26 cm) bir dijital küme vardır ve direksiyon simidinde çeşitli fiziksel düğmeler bulunur.

Araç, AC ev şarj cihazı veya DC hızlı şarj cihazlarıyla 150 kW'a kadar şarj edilebilir. Otomobilin arka kısmında 29 cu ft (821 L) iddia edilen hacme sahip geleneksel bir kargo alanı ve kaputun altında 4,8 cu ft (136 L) su geçirmez bir bagaj bulunuyor. 88 kWh paketiyle dört tekerlekten çekişli bir GT donanımı sunuluyor, 480 beygir gücü (358 kW; 487 PS), 3,8 saniyede hedeflenen 0-60 mil/saat (0-97 km/saat) hız ve hedeflenen sürüş. 250 mil (400 km) menzil.

Ford Mustang Mach-E fiyat listesi


#Ford
#Ford Mustang Mach-E
#Ford Mustang Mach-E fiyat listesi
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