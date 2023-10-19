Formula 1 ABD Grand Prix
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek. Bu sezon Verstappen'in 14, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
FORMULA 1 ABD GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FORMULA 1 ABD GRAND PRİX PİLOTLAR VE TAKIMLAR
Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 433 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 224
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194
4. Fernando Alonso (İspanya): 183
5. Carlos Sainz (İspanya): 153
- Takımlar
1. Red Bull: 657
2. Mercedes: 326
3. Ferrari: 298
4. Aston Martin: 230
5. McLaren: 219