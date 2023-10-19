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Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak: F1 ABD Grand Prix’i ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek. Katar'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'si gerçekleştirilecek. Yarışın sıralama turları Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

11:53 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Formula 1 ABD Grand Prix

Formula 1 ABD Grand Prix

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde gerçekleştirilecek. Bu sezon Verstappen'in 14, Sergio Perez'in (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları,
21 Ekim Cumartesi günü TSİ 24.00
'te başlayacak. Yarış
S Sport
ve
S Sport Plus
ekranlarından naklen yayınlanacak.

FORMULA 1 ABD GRAND PRİX PİLOTLAR VE TAKIMLAR

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 433 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 224

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 153

- Takımlar

1. Red Bull: 657

2. Mercedes: 326

3. Ferrari: 298

4. Aston Martin: 230

5. McLaren: 219



#Formula 1
#F1
#ABD Grand Prix
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