Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta?

Formula 1’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Kanada Grand Prix’siyle devam edecek. Kanada Grand Prix’si, 4 bin 361 metrelik uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı. Peki F1 Kanada Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.