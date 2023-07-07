Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta?
’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Büyük Britanya Grand Prix’siyle devam edecek. F1 yayın bilgisi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FORMULA 1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FORMULA 1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1’de sezon Büyük Britanya’daki yarış ile devam edecek. Büyük Britanya Grand Prix’si, İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5.9 kilometrelik Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de yapılacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak. Yarışlar
F1 TV / S Sport Plus
kanallarından takip edilebilecek.
Büyük Britanya Grand Prix’si öncesinde pilotlar sıralaması ilk 5’i şöyle:
1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 148
3. Fernando Alonso (İspanya): 131
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106
5. Carlos Sainz (İspanya): 82
#F1
#Büyük Britanya
#Grand Prix
#Max Verstappen
33 dakika önce