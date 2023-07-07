|
Özgün

Formula 1’de sıra Büyük Britanya Grand Prix’sinde

Formula 1’de sezon Büyük Britanya’daki yarış ile devam edecek. Büyük Britanya Grand Prix’si, İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5.9 kilometrelik Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Peki F1 Büyük Britanya Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta? İşte soruların yanıtları.

11:34 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix’i ne zaman, saat kaçta?

’de heyecan bu hafta sonu yapılacak Büyük Britanya Grand Prix’siyle devam edecek. F1 yayın bilgisi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FORMULA 1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX’İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1’de sezon Büyük Britanya’daki yarış ile devam edecek. Büyük Britanya Grand Prix’si, İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5.9 kilometrelik Silverstone Pisti’nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de yapılacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak. Yarışlar
F1 TV / S Sport Plus
kanallarından takip edilebilecek.

Büyük Britanya Grand Prix’si öncesinde pilotlar sıralaması ilk 5’i şöyle:

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 131

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

5. Carlos Sainz (İspanya): 82



#F1
#Büyük Britanya
#Grand Prix
#Max Verstappen
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TFF 2023-2024 sezonu topunu tanıttı