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Formula 1’de sıra İspanya Grand Prix’sinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metrelik uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Peki Formula 1’de 8. etap ne zaman, saat kaçta düzenlenecek? İşte detaylar.

12:15 . 2/06/2023 Friday
Yeni Şafak
Formula 1’de 8. etap nerede, ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

Formula 1’de 8. etap nerede, ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metrelik uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar.

FORMULA 1’DE 8. ETAP NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÜZENLENECEK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. Yarış,
S Sport
'tan ve
S Sport Plus
'tan canlı yayınlanacak. S Sport Plus, S Sport ve S Sport 2'ye ek olarak, tüm seanslar
F1 TV
üzerinden de naklen yayınlanacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 105

3. Fernando Alonso (İspanya): 93

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69

5. George Russell (Büyük Britanya): 50

Takımlar

1. Red Bull: 249

2. Aston Martin: 120

3. Mercedes: 119

4. Ferrari: 90

5. Alpine: 35



#F1
#Formula 1
#Max Verstappen
#Lewis Hamilton
#Red Bull
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Formula 1’de sıra İspanya Grand Prix’sinde