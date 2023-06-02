Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu olarak görülen Formula 1’de sezonun beşinci yarışı ABD’nin ev sahipliğinde yapılacak. Miami Grand Prix’si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu’nda 57 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Red Bull’un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanmıştı. İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan Miami Grand Prix’sinde Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. Peki 2023 Miami Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi takımlar ve pilotlar olacak? İşte detaylar.