Formula 1’de 8. etap nerede, ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'si ile devam edecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metrelik uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde 66 tur üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar.
FORMULA 1’DE 8. ETAP NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÜZENLENECEK? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 105
3. Fernando Alonso (İspanya): 93
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69
5. George Russell (Büyük Britanya): 50
Takımlar
1. Red Bull: 249
2. Aston Martin: 120
3. Mercedes: 119
4. Ferrari: 90
5. Alpine: 35