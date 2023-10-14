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Fosfor bombası nedir, zararları neler?

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kerame bölgesine yönelik İsrail'in beyaz fosfor bombası kullanarak gerçekleştirdiği saldırı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Bu olay, beyaz fosforun kullanımıyla ilgili birçok soruyu gündeme getirdi. Peki fosfor bombası nedir, neden yasak? Fosfor bombasının zararları neler?

12:23 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fosfor bombası

Fosfor bombası

Fosfor bombası nedir, kullanımı neden yasak, zararları nelerdir soruları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'de fosfor bombası kullanıldığına yönelik açıklama ve iddiaların ardından Fosfor bombası nedir, kullanımı neden yasak, zararları nelerdir?

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır.

Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanan bir bileşiktir. Bu bombanın patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Büyük yangınlar oluşur.

FOSFOR BOMBASI ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Fosfor bombası, '1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına girmektedir.

'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.

Fosfor bombalarının kullanımı insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir.

FOSFOR BOMBASI ZARARLARI NELERDİR?

İnsan Sağlığını Tehdit: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.

Yangınlar: Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar.

Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.

Fosfor bombası özellikle insan sağlığını büyük bir ölçüde tehdit eder. Fosfor dumanının solunması, ciğerlerde ani yaralar oluşmasına sebep olur. Dumanı soluyan birey, havasızlıktan boğulabilir.

Aynı zamanda cilde temas eden beyaz fosfor oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olur.



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