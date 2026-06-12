25 yaşında olduğunu duyan şaşıyor: Dünyada sadece 114 vaka var fenomen oldu, umutlar arttı

Nadir görülen hormonal bir hastalık sebebiyle fiziksel ve zihinsel olarak bebek kalan Wang Jungmin yaşıyla herkesi şaşırtıyor. 25 yaşında olmasına rağmen bebek gibi görünen Jungmin hayat öyküsüyle adeta ünlü oldu.
Çin'in Hunan eyaletinde hayatını idame ettiren Wang Jungmin, 25 yaşında olmasına rağmen bebek gibi görünüyor. Dünyada oldukça nadir görülen bir hormonal hastalığa sahip olan Jungmin, fiziksel ve zihinsel gelişimini tamamlayamadı.
TEDAVİSİ YARIM KALDI
25 yaşına rağmen sadece 66 santimetrelik bir boya sahip olan Jungmin'in ailesi seneler önce bir hastaneye başvurarak tedavisine başlattı. Fakat babasının aylık geliri tedavi masraflarını karşılamada yetersiz kaldı, annesi de hastalığı kabullendi ve tedavi yarım bırakıldı.
SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU
Jungmin'in kız kardeşi Xiaoling sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. Bu sayede Jungmin tanınır hale geldi ve sahip olduğu hastalık hakkında birçok kişi bilgi sahibi oldu. Xiaoling'in takipçi sayısı zamanla arttı ve Jungmin adeta bir fenomen haline geldi.
TEKRAR TEDAVİYE BAŞLANDI
Bu sosyal medya paylaşımları sayesinde bazı hayırseverler devreye girdi. Jungmin'in tedavi olabilmesi için hastaneye yatırılması gerekiyordu ve masrafları karşılandı. Muayeneler sonucu 25 yaşındaki gence şubat ayında 'hipofiz yetmezliği' teşhisi konuldu.
South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, tedavisini üstlenen endokrinoloji uzmanı Deng Chao, hasta gencin büyüme ve gelişimi düzenleyen "POU1F1" geninde anormallik olduğunu açıkladı.
DÜNYADAKİ 114 VAKADAN BİRİ
2021 yılında yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunan Deng, dünya genelinde bu genetik bozukluğa sahip yalnızca 114 vaka olduğunu belirtti. Uygun tedavi gören birçok hastanın normal boya ve zekaya ulaştığını belirten doktor, Wang'ın şu anda düzenli hormon tedavisi gördüğünü ifade etti.
Ancak doktorlar tedavinin sonuçlarının ne olacağını henüz öngöremiyor.
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Öte yandan bu rahatsızlığa sahip kişilerde hipofiz bezi, büyümeyi ve metabolizmayı düzenleyen hormonları yeterli miktarda üretemiyor. Uzmanlar hastalığın genelde altı ay ile üç yaş arasındaki dönemde teşhis edildiğini ve erken tedavi sayesinde birçok hastanın normal boy ve bilişsel gelişime ulaşabildiğini belirtiyor.