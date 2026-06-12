25 yaşında olduğunu duyan şaşıyor: Dünyada sadece 114 vaka var fenomen oldu, umutlar arttı

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Öte yandan bu rahatsızlığa sahip kişilerde hipofiz bezi, büyümeyi ve metabolizmayı düzenleyen hormonları yeterli miktarda üretemiyor. Uzmanlar hastalığın genelde altı ay ile üç yaş arasındaki dönemde teşhis edildiğini ve erken tedavi sayesinde birçok hastanın normal boy ve bilişsel gelişime ulaşabildiğini belirtiyor.