ABD Başkanı Trump'ın politikaları Vaşington'da protesto edildi

ABD medyası, ülke genelinde 150'den fazla grup tarafından organize edilen 1200'den fazla değişik noktada gösteri yapıldığını yazdı ve bu gösterilere katılım için yapılan 600 bine yakın başvuruya işaret ederek söz konusu protestoların Trump'ın ikinci başkanlık döneminde şu ana kadar yapılan en büyük gösteriler olduğuna dikkati çekti.