Ateşkes olmasına rağmen saldırdı: İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Ahmet Veşşah'ın naaşı, cenaze işlemleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail, Hamas ile arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

1 /13 Veşşah'ın yakınları, üzüntü yaşadı.

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