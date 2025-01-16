Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ateşkes olmasına rağmen saldırdı: İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor

Ateşkes olmasına rağmen saldırdı: İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor

10:2516/01/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
<p>İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Ahmet Veşşah'ın naaşı, cenaze işlemleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi.</p>
İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Ahmet Veşşah'ın naaşı, cenaze işlemleri için Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail, Hamas ile arasında ateşkes anlaşması sağlandığının duyurulmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

 Veşşah'ın yakınları, üzüntü yaşadı.

#İsrail
#Hamas
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA 2025 SON DURUM 16 OCAK: Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, içeriği nedir?