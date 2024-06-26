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Dünya

Azerbaycan İtalya'dan askeri nakliye uçağı aldı: Aliyev yakından inceledi

13:09 - 26/06/2024 Çarşamba
AA

Azerbaycan, İtalyan yapımı "C-27J Spartan" tipi askeri nakliye uçağı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya'nın Leonardo şirketi tarafından üretilen "C-27J Spartan" uçağını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimamı'nda inceledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İtalya'nın Leonardo şirketi tarafından üretilen "C-27J Spartan" uçağını Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda inceledi.


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Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli ile Leonardo şirketinin yöneticileri eşlik etti.



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Aliyev'e, satın alınan uçağın teknik özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi verildi.


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Zor coğrafi arazi ve operasyon koşullarında hem savunma hem de sivil savunma görevlerini yerine getirebilecek kapasiteye sahip uçağın, askeri nakliye, paraşütçülerin ve kargoların havadan bırakılması ile tıbbi görevlerde kullanılacağı belirtildi.

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#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#İtalya
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