Bangladeş'teki hükümet karşıtı protesto: Ölü sayısı 99'a yükseldi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ordu, donanma, hava kuvvetleri, polis ve diğer kurumların başkanlarının katıldığı ulusal güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda sokaklarda protesto yapanlar öğrenciler değil, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan teröristlerdir. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, bu teröristleri güçlü bir şekilde bastırın" ifadelerini kullandı.