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Bangladeş'teki hükümet karşıtı protesto: Ölü sayısı 99'a yükseldi

08:59 - 5/08/2024 Pazartesi
IHA
<p>Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti.&nbsp;</p>
Bangladeş'te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını isteyen binlerce kişinin gerçekleştirdiği protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada can kaybı 99'a yükseldi.

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Hükümet karşıtı slogan atan Bangladeşli protestocular ile polisin karşı karşıya geldiği gösterilerin kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmesiyle yaşanan can kaybı arttı.

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Polisin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

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Bangladeş medyasının hastane ve polis yetkililerinin aktardığı haberlerine göre Sirajganj'da 13'ü polis olmak üzere 22, başkent Dakka'da 11, Feni'de 8, Lakshmipur'da 8, Narsingdi'de 6, Bogura'da 5, Kishoreganj'da 5, Sylhet'te 5, Rangpur'da 4, Magura'da 4, Pabna'da 3, Munshiganj'da 3, Bhola'da 3, Cumilla'da 3, Sherpur'da 2, Joypurhat'ta 2, Habiganj, Cox's Bazar, Keraniganj, Savar ve Barishal'da ise 1'er ölüm kayıtlara geçti.

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Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ordu, donanma, hava kuvvetleri, polis ve diğer kurumların başkanlarının katıldığı ulusal güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda sokaklarda protesto yapanlar öğrenciler değil, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan teröristlerdir. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, bu teröristleri güçlü bir şekilde bastırın" ifadelerini kullandı.

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Sokağa çıkma yasağı ve 3 günlük resmi tatil ilan edildi

Hükümet yerel saatle 18.00'den itibaren ülke genelinde "süresiz" sokağa çıkma yasağı ilan ederken, ayrıca kamu güvenliğini sağlamak amacıyla pazartesi, salı ve çarşamba günleri olmak üzere 3 günlük resmi tatil ilan etti.

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Bu süre zarfında iş yerlerinin, mahkemelerin, bankaların, borsa ve finans kuruluşlarının kapalı olacağı belirtildi.

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Kontenjan protestolarında 174 kişi hayatını kaybetmişti

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik protestolarda 174 kişi hayatını kaybetmişti.

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Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti.

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Hasina'nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina'nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

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#Bangladeş
#Protesto
#Saldırı
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