Bilim adamları dev çatlakları işaret etti: Kıtada yeni bir okyanus oluşacak

2018’de i̇kinci bir çatlak keşfedildi





* Kenya’nın Rift Vadisi’nde, Mart 2018’de yeni bir büyük çatlak oluştu.

* 50 fit derinliğinde ve 65 fit genişliğinde olan çatlak, Narok-Nairobi otoyolunu tahrip etti.

* Başlangıçta bu çatlağın, Doğu Afrika Rift Sistemi ile bağlantılı olduğu düşünülse de, daha sonra yoğun yağış ve erozyon kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Bu olay, Afrika’nın bölünmesi sürecine olan ilgiyi artırdı ve bilim insanlarının bölgeyi daha yakından incelemesine neden oldu.



