Binlerce Müslüman katıldı: Endonezya'da bayram namazı kılındı

Endonezya'nın Başkenti Cakata'da bulunan Müslümanlar, Ramazan bayramı namazını Jatinegara Sokağı'nda kıldı.
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Cakata'da bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.
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#endonezya
#ramazan
#bayram namazı
Endonezya'nın Başkenti Cakata'da bulunan Müslümanlar, Ramazan bayramı namazını Jatinegara Sokağı'nda kıldı.
Cakata'da bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.
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