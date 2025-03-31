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Binlerce Müslüman katıldı: Endonezya'da bayram namazı kılındı

Binlerce Müslüman katıldı: Endonezya'da bayram namazı kılındı

07:4231/03/2025, Pazartesi
AA
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Endonezya'nın Başkenti Cakata'da bulunan Müslümanlar, Ramazan bayramı namazını Jatinegara Sokağı'nda kıldı.

Cakata'da bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

#endonezya
#ramazan
#bayram namazı

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