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Dünya

Çadır kampı bombalamak yetmedi: Katil İsrail bu kez de Kemal Advan Hastanesi'nin jeneratörlerini hedef aldı

11:34 - 3/06/2024 Pazartesi
AA

Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 239 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzey bölgelerinden çekilmesinin ardından Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde oluşan hasar görüntülendi. Yaklaşık 20 gün süren saldırılarda, İsrail güçleri hastanedeki hayati önem taşıyan oksijen ve elektrik jeneratörlerini işlevsiz hale getirdi.

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Gazze Kasabı Netanyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 239 gündür aralıksız devam ediyor.


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Katil İsrail ordusunun başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzey bölgelerinden çekilmesinin ardından Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde oluşan hasar görüntülendi.


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Yaklaşık 20 gün süren saldırılarda, İsrail güçleri hastanedeki hayati önem taşıyan oksijen ve elektrik jeneratörlerini işlevsiz hale getirdi.

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Tüm dünya katil sürüsünün saldırılarına tepki gösterirken soykırımcı İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor.

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#İsrail
#Gazze
#Jeneratör
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