Hindistan'da yaşanan korkunç olay, dünyanın en küçük seri katilini kayıtlara geçirdi. 7 yaşında başladığı cinayet serisini tek tek sürdüren Amarjeet Sada, ailesi tarafından korununca cinayetlerine devam etti. Peki, üçüncü cinayetinde yakalanan ve Hindistan yasaları gereği 18 yaşına kadar tutuklu kalan Sada'ya ne oldu? Amarjeet Sada şimdi nerede? İşte kan donduran hikayesi…
Dünya tarihinin en genç seri katili olarak kabul edilen Amarjeet Sada, henüz 7 yaşındayken ilk cinayetini işledi.
Ailesi tarafından saklanan suçları nedeniyle ceza almayan çocuk, kısa süre içinde iki bebeği daha öldürdü. Ancak üçüncü cinayeti sonrası yakalandı Peki, Amarjeet Sada şimdi nerede?
Cinayet serisi 7 yaşında başladı
Amarjeet Sada, 1998 yılında Hindistan'ın Bihar eyaletinde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin ilgisizliği ve psikolojik sorunları nedeniyle şiddete eğilimli olduğu belirtildi. İlk cinayetini 2006 yılında 7 yaşındayken işleyen Sada'nın kurbanlarını seçerken bebekleri hedef alması ise olayın en korkunç detaylarından biri.
İlk cinayeti kuzeniydi
Sada'nın ilk cinayeti henüz birkaç aylık olan kuzeniydi. Onu susturmak için önce çimdikledi, sonra da boğarak öldürdü. Ancak ailesi, bu korkunç suçu sakladı ve polise bildirmedi.
Ailesinin sessizliği yeni cinayetleri getirdi
İlk cinayet örtbas edilince Amarjeet bu kez, 8 aylık kız kardeşini öldürdü. Kız bebeği boğarak öldürdükten sonra cesedini yatağına koydu. Annesi durumu fark ettiğinde oğlunun yeniden cinayet işlediğini anladı. Ancak ailesi yine olayı polise bildirmeyip, Amarjeet’e sadece fiziksel cezalar vererek susmayı tercih etti.
Son kurbanı 6 aylık bir bebek oldu
Amarjeet Sada'nın üçüncü cinayeti, onu tarihin en genç seri katili olarak kayıtlara geçirdi. 2007 yılında, köyde yaşayan bir ailenin 6 aylık bebeği Khushboo'yu öldürdü. Küçük bebeği okulun bahçesinden alarak tenha bir yere götürerek öldürdü ve cesedini gömdü. Polis, yapılan aramalar sonucunda Amarjeet’i yakaladı.
İfadesi kan dondurdu
Ancak Sada, yakalandığında hiçbir pişmanlık göstermedi. Polis sorgusunda gülümseyerek cinayetlerini anlattı ve çocukça bir masumiyetle kurbanlarını öldürmenin eğlenceli olduğunu söyledi. Hindistan yasaları gereği hapse atılamadı. Hindistan yasalarına göre, çocuklar ölüm cezasına çarptırılamaz veya yetişkin cezaevine gönderilemez. Bu nedenle Amarjeet Sada, yalnızca 18 yaşına kadar bir çocuk tutukevinde kaldı. 2016 yılında serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Serbest bırakıldıktan sonra nereye gittiği veya tekrar suç işleyip işlemediği bilinmiyor. Hindistan hükümeti ve yerel yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.