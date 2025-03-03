İfadesi kan dondurdu





Ancak Sada, yakalandığında hiçbir pişmanlık göstermedi. Polis sorgusunda gülümseyerek cinayetlerini anlattı ve çocukça bir masumiyetle kurbanlarını öldürmenin eğlenceli olduğunu söyledi. Hindistan yasaları gereği hapse atılamadı. Hindistan yasalarına göre, çocuklar ölüm cezasına çarptırılamaz veya yetişkin cezaevine gönderilemez. Bu nedenle Amarjeet Sada, yalnızca 18 yaşına kadar bir çocuk tutukevinde kaldı. 2016 yılında serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karıştı. Serbest bırakıldıktan sonra nereye gittiği veya tekrar suç işleyip işlemediği bilinmiyor. Hindistan hükümeti ve yerel yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.