DSÖ duyurdu: Bir grup Gazzeli yaralı ve hastanın Gazze Şeridi dışında tedavi görmesi için harekete geçildi

Hastalar ve İsrail saldırıları sonucu yaralılar, refakatçileri ve DSÖ görevlileri eşliğinde Deyr Balah kentinden hareket etti.
Gazze Şeridi'ndeki ilaç yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları sağlık hizmetinden mahrum kalan bir grup hasta ve yaralı Filistinlinin tedavisi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinesiyle Gazze Şeridi dışında yapılacak.
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1 saat önce