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Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak tanınıyordu: Uruguay'ın sembol ismi Mujica hayatını kaybetti

Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak tanınıyordu: Uruguay'ın sembol ismi Mujica hayatını kaybetti

23:4413/05/2025, Salı
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Uruguay'ın eski devlet başkanı Jose Mujica, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Mujica, sade ve mütevazı yaşam tarzı nedeniyle 'Dünyanın en fakir devlet başkanı' olarak tanınıyordu.

Uzun süredir yemek borusu kanseriyle mücadele eden Mujica, hastalığın karaciğerine sıçrama yapmasının ardından tedaviyi reddetmiş ve son günlerini Montevideo yakınlarındaki mütevazı çiftliğinde geçirme kararı almıştı.

Vasiyeti üzerine, çok sevdiği üç ayaklı köpeği Manuela'nın yanına, çiftliğindeki ağacının altına defnedildi.

1935 doğumlu Mujica, 1960'larda Tupamaros gerilla hareketinin bir üyesi olarak siyasi mücadeleye atıldı. 

Askeri diktatörlük döneminde 14 yılını hapiste, çoğu zaman tecrit altında geçirdi.

Demokrasiye geçişin ardından siyasete katılarak 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yaptı.

Mujica'nın dünya çapında takdir görmesinin en büyük nedenlerinden biri, sade ve mütevazı yaşam tarzıydı.

Başkanlık konutunda yaşamayı reddederek eşi Lucía Topolansky ile birlikte küçük bir çiftlik evinde yaşadı.

12 bin dolarlık maaşının yüzde 90'ını hayır kurumlarına bağışladı ve eski model Volkswagen Beetle'ını kullanmaya devam etti.


Bu yaşam tarzı nedeniyle TIME dergisi tarafından "dünyanın en fakir başkanı" olarak tanımlandı.

Mujica, sadece Uruguay'da değil, tüm dünyada dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü ve halkına olan bağlılığıyla saygı gördü.

Tüketim toplumuna ve materyalizme yönelik eleştirileri, genç nesiller arasında büyük ilgi uyandırdı.

Birleşmiş Milletler'deki konuşmaları ve felsefi yaklaşımları, onu küresel bir ilham kaynağı haline getirdi.

Mujica, tüketim toplumunu, "Yeniyi alıp eskiyi atmak... Bu hayatlarımızı harcamaktır. Bir şey satın aldığınızda bunun için para değil; o parayı kazanmak için kazandığınız hayatınızdan ödersiniz. Hayat paranın satın alamayacağı tek şeydir" sözleriyle eleştirmişti.

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