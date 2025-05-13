Mujica, tüketim toplumunu, "Yeniyi alıp eskiyi atmak... Bu hayatlarımızı harcamaktır. Bir şey satın aldığınızda bunun için para değil; o parayı kazanmak için kazandığınız hayatınızdan ödersiniz. Hayat paranın satın alamayacağı tek şeydir" sözleriyle eleştirmişti.