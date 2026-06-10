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Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 88 bin kişi etkilendi

Filipinler'deki 7,8 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 88 bin kişi etkilendi

09:0510/06/2026, Çarşamba
AA
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Depremin ardından çok sayıda konut ve altyapı tesisi zarar gördü. Bazı yerleşim bölgelerinde yollar ve bina temellerinde derin çatlaklar oluşurken, çok sayıda ev ve bina kullanılamaz hale geldi. General Santos kentinde yaşayan depremzedeler, çöken evlerinin enkazında kurtarılabilecek eşyalarını toplamaya çalışırken, bazı aileler çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

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