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Dünya

Filistinli anne Anza ve çocukları savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor

11:55 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:00 - 7/08/2024 Çarşamba
AA

Zalim İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırıları nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz giderek derinleşiyor. Saldırılar nedeniyle 7. kez yerinden edilen 32 yaşındaki Miada Abu Anza, 5 çocuğuyla birlikte Han Yunus kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula sığındı. Eşi ve babası tutuklu, kardeşleri ve amcaları şehit olan Anza, çocuklarıyla savaşın zorluklarıyla mücadele ediyor.

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#Gazze
#Zalim İsrail
#Terör Saldırısı
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