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Gazze'de genetik test laboratuvarı İsrail saldırısı sonucu hizmet dışı kaldı

Gazze'de genetik test laboratuvarı İsrail saldırısı sonucu hizmet dışı kaldı

19:0915/04/2025, Salı
AA
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İsrail ordusunun Gazze kentindeki Baptist Hastanesi'ni hedef alan saldırısında, hastane bünyesinde bulunan ve Gazze Şeridi'nin tek genetik test laboratuvarı ağır hasar gördü. Saldırının ardından hizmet dışı kalan laboratuvar, bölgede genetik ve kalıtsal hastalıkların teşhisinde kritik rol oynuyordu.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki Baptist Hastanesi'ni hedef alan saldırısında, hastane bünyesinde bulunan ve Gazze Şeridi'nin tek genetik test laboratuvarı ağır hasar gördü. 

Saldırının ardından hizmet dışı kalan laboratuvar, bölgede genetik ve kalıtsal hastalıkların teşhisinde kritik rol oynuyordu.

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