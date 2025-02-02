Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler Mısır'a doğru yola çıktı

Sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek.
İsrail ordusu, 8 ay sonra ilk kez sivil geçişlere kısmen açılacak olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan hazırlıkların tamamlanması için çekildi.
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Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler, Mısır'a geçmek üzere Han Yunus kentinden Refah sınır kapısına doğru yola çıktı.
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