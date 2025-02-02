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Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler Mısır'a doğru yola çıktı

Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler Mısır'a doğru yola çıktı

16:142/02/2025, Pazar
AA
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<p>Sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek.&nbsp;</p>
Sınır kapısından her gün 50 yaralı ve her bir yaralı için 3 refakatçi olmak üzere toplam 200 kişinin geçişine izin verilecek.

İsrail ordusu, 8 ay sonra ilk kez sivil geçişlere kısmen açılacak olan Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan hazırlıkların tamamlanması için çekildi.

Gazzeli hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler, Mısır'a geçmek üzere Han Yunus kentinden Refah sınır kapısına doğru yola çıktı.

#Gazze
#İsrail
#Mısır

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