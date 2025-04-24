Gazzeliler yakıt krizini plastik ve kağıtla aşmaya çalışıyor

Kitaplar, yakacağa dönüştü

Kuzeydeki Gazze kentinde bulunan İslam Üniversitesi'ne sığınan Filistinlilerden Ummu İbrahim el-Attar, fırında yakacak olarak kullandıkları kitaplara işaret ederek, bunları yakmaktan ötürü duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

"İlim dünyadaki en güzel şey ama çocuklarımız 2 senedir eğitim görmüyor. Üniversiteler harap oldu, içinde artık öğrenciler değil bizler oturuyoruz. Bugün, ilim kaynağı olan bu kitap ve kağıtlarla aydınlanacak ve ekmek ve yemeklerimizi pişireceğiz. Bu hayat bize daha neler gösterecek bilmiyorum. Kim derdi ki bir gün gelecek ve biz bu kitapları yakacak olarak kullanacağız ve fırına atacağız."