Gazze'ye yardım yağıyor: Binlerce TIR peş peşe girdi UNRWA o görüntüleri paylaştı

Türkiye, Gazze’ye yardım oldu yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, aynı zamanda bölgeye en fazla insani yardım gönderen ülkelerin başında geldi. Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri Derneği başta olmak üzere birçok vakıf, siyonist İsrail zulmü altındaki Gazze için seferberlik ruhuyla çalıştı.



