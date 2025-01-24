Gazze'ye yardım yağıyor: Binlerce TIR peş peşe girdi UNRWA o görüntüleri paylaştı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi sürüyor. BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), bölgedeki sivillere ulaştırılan yardımların görüntülerini paylaştı. UNRWA'dan yapılan açıklamada, “UNRWA ekipleri ateşkes yürürlüğe girer girmez Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı dağıtmak için durmaksızın çalışıyor. Aylarca süren yoğun bombardımandan geriye kalan enkazın arasında yaşayan insanlar, hayat kurtaran bu yardıma büyük ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı.
BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrasında bölgedeki sivillere ulaştırılan yardımların görüntülerini paylaştı.
UNRWA, Hamas ile İsrail arasında 15 Ocak'ta açıklanan ve 19 Ocak pazar günü yürürlüğe giren Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir değişim anlaşması sonrası bölgedeki yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.
UNRWA'dan yapılan açıklamada, “UNRWA ekipleri ateşkes yürürlüğe girer girmez Gazze'nin kuzeyinde gıda yardımı dağıtmak için durmaksızın çalışıyor. Aylarca süren yoğun bombardımandan geriye kalan enkazın arasında yaşayan insanlar, hayat kurtaran bu yardıma büyük ihtiyaç duymaktadır” ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde, insani yardımların bölgeye araçlarla götürüldüğü anlar yer aldı.
Gazze'ye yardım yağıyor
Ateşkesin ilk günü bölgeye 630 TIR insani yardım girişi yapıldı.
İkinci gününde 915 TIR
Üçüncü gününde 897 TIR
Dördüncü gününde 808 TIR
Beşinci gününde 653 TIR insani yardım girdi.
Türkiye, Gazze’ye yardım oldu yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, aynı zamanda bölgeye en fazla insani yardım gönderen ülkelerin başında geldi. Kızılay, AFAD, İHH, Deniz Feneri Derneği başta olmak üzere birçok vakıf, siyonist İsrail zulmü altındaki Gazze için seferberlik ruhuyla çalıştı.