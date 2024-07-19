Bu yıl askere alınan Haredi sayısının 4 bin 800 olması bekleniyor





İsrailli gözlemciler, ordunun Haredilere askerlik celbi gönderme nedenini, Haredilerin kendi iradeleriyle askerlik şubelerine gidip teslim olmayı istememelerinin bir işareti olarak değerlendiriyor.





İsrail gazetesi "Maariv"e göre, ilk aşamada, askere alınacak 1800 Haredi'ye ek olarak 2024 yılı boyunca 3 bin genç Haredi askere alınacak ve sayı bu sene için 4 bin 800'e çıkacak.





Aynı şekilde 2025 ve 2026'da da her sene 4 bin 800 Haredi'nin askere alınması planlanıyor.