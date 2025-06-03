Belçika gıda kurumu uyardı





Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) da tedbir amaçlı olarak ülkedeki aynı ürünleri raflardan çekti. Kurumun sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası bildirilmediğini, ancak ihtiyatlı davrandıklarını belirtti.