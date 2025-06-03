Şeker skandalı Avrupa’ya sıçradı. Çocukların favorisi Haribo'nun “masum” ürünlerinden uyuşturucu çıktı. Hollanda’da içinden uyuşturucu madde çıkan “HAPPY COLA F!ZZ” isimli Haribo ürünlerinin ardından, Belçika da harekete geçti ve aynı ürünleri raflardan toplatma kararı aldı. Tüketicilerden, ürün ambalajında "L341-4002307906" kodunu taşıyan paketleri tüketmemeleri ve ürünü iade etmeleri isteniyor.
Avrupa'nın sevilen şeker markası Haribo, içinden uyuşturucu madde çıkan ürünleriyle kıtayı ayağa kaldırdı. Hollanda'da başlayan skandal, şimdi Belçika'yı da etkisi altına aldı.
İlk alarm Hollanda’dan geldi
Olay, Hollanda’da bazı tüketicilerin şekerleme tükettikten sonra baş dönmesi şikâyetiyle yetkililere başvurmasıyla başladı. Yapılan incelemelerde, yalnızca üç pakette uyuşturucu maddeye rastlanmasına rağmen, şirket önlem olarak ürünün tamamını piyasadan çekme kararı aldı.
Belçika gıda kurumu uyardı
Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) da tedbir amaçlı olarak ülkedeki aynı ürünleri raflardan çekti. Kurumun sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası bildirilmediğini, ancak ihtiyatlı davrandıklarını belirtti.
Haribo’dan geri çağırma açıklaması
Haribo'nun yaptığı açıklamada, geri çağırmanın yalnızca “HAPPY COLA F!ZZ (1000 gram)” ürünü için geçerli olduğu, diğer ürünlerin güvenle tüketilebileceği vurgulandı.
Şirket, geri çağırmanın yalnızca üç paketlik bir bulgudan kaynaklandığını ancak kapsamlı bir önlem alındığını duyurdu.
Bu kodu gördüyseniz tüketmeyin
Tüketicilerden, ürün ambalajında "L341-4002307906" kodunu taşıyan paketleri tüketmemeleri ve ürünü iade etmeleri isteniyor.
Ürünlerin iadesi için yerel Haribo merkezleriyle iletişime geçilmesi öneriliyor.
Kriz tüm Avrupa'yı alarma geçirdi
Şekerlemeyle başlayan skandal, sadece Hollanda ve Belçika ile sınırlı kalmayabilir.
Olası risklere karşı Fransa ve Almanya gibi diğer ülkelerde de önlem alınması gündemde.
Sosyal medyada kullanıcılar, “Çocuklara aldığımız şekerin güvenliğinden nasıl emin olacağız?” diyerek endişelerini dile getiriyor.