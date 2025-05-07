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Hindistan-Pakistan savaşıyla ilgili korkutan senaryo... 'Tüm dünya tehlikede' diyerek uyarmışlar: Bölgesel savaş değil tüm gezegen....

Hindistan-Pakistan savaşıyla ilgili korkutan senaryo... 'Tüm dünya tehlikede' diyerek uyarmışlar: Bölgesel savaş değil tüm gezegen....

09:437/05/2025, Çarşamba
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Güney Asya'daki Hindistan-Pakistan çatışması, bölgesel bir krizden küresel bir felakete dönüşme riski taşıyor. 2019’da Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, olası bir nükleer savaş, dünya genelinde sıcaklıkları düşürüp yağışları azaltarak "nükleer kış" etkisi yaratabilir. Uzmanlar, bu değişimlerin Türkiye’yi de doğrudan etkileyeceğini, tarımda verim kaybı ve gıda fiyatlarında artış gibi felakete yol açabileceğini belirtiyor.

Güney Asya’da tansiyon yeniden zirveye çıktı. Hindistan ile Pakistan arasında haftalardır süren gerilim, sınır ötesi füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüştü.

Bölgedeki bu tehlikeli gelişme, sadece Asya’yı değil, tüm dünyayı ve özellikle Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. En büyük endişe ise, iki ülkenin sahip olduğu nükleer silahların devreye girmesi.


Çatışma sıcak savaşa dönüştü: Can kayıpları artıyor


Son gelen bilgilere göre, Hindistan’ın Azad Keşmir ve Pencap bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan ise beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Her iki tarafın da geri adım atmaması, nükleer savaş riskini daha da büyütüyor.


2019’da uyarılmıştı: Nükleer kış kapıda


Daha önce Science Advances dergisinde yayımlanan 2019 tarihli bilimsel çalışmada, Hindistan ile Pakistan arasında çıkacak sınırlı bir nükleer çatışmanın bile küresel iklimi alt üst edebileceği uyarısı yapılmıştı. Araştırmaya göre:


Küresel sıcaklıklar ortalama 2–5°C düşebilir.

Yağışlar %15 ila %30 oranında azalabilir.


Bu durum, atmosferde “nükleer kış” adı verilen felaket senaryosunu tetikleyebilir.

Türkiye için ne anlama geliyor?


Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle bu değişimlerden doğrudan etkilenebilir.


Özellikle:


Tarım üretiminde verim kaybı yaşanabilir.



Gıda fiyatlarında hızlı artış görülebilir.

Enerji tüketimi artabilir, sağlık sorunları tetiklenebilir.

Uzmanlara göre, bu etkiler sadece ekonomik değil; sosyal ve politik krizleri de beraberinde getirebilir.


Küresel gıda güvenliği tehlikede


Nükleer savaşın tetikleyeceği iklim değişiklikleri, dünya genelinde tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir. Özellikle gıda ithalatına bağımlı ülkeler, bu krizden daha fazla zarar görebilir. Gıda arzındaki azalma, küresel açlık ve kıtlık riskini beraberinde getirebilir.


Diplomasiye son şans: Tüm dünya tehlikede


Bu kriz, sadece bölgesel bir savaş değil; tüm gezegenin geleceğini tehdit eden bir senaryo. Türkiye dahil birçok ülkenin krizin çözümü için diplomatik adımlar atması, nükleer silahların yayılmasını engelleyecek güçlü politikalar geliştirmesi gerekiyor.


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