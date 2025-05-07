Hindistan-Pakistan savaşıyla ilgili korkutan senaryo... 'Tüm dünya tehlikede' diyerek uyarmışlar: Bölgesel savaş değil tüm gezegen....

Çatışma sıcak savaşa dönüştü: Can kayıpları artıyor





Son gelen bilgilere göre, Hindistan’ın Azad Keşmir ve Pencap bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi. Pakistan ise beş Hint savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Her iki tarafın da geri adım atmaması, nükleer savaş riskini daha da büyütüyor.



