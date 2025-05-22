İHH Mali'de 2 cami ve 1 su kuyusu açtı

İHH, Batı Afrika ülkesi Mali'de inşa ettiği 2 cami ve 1 su kuyusunu açtığını duyurdu.
Başkent Bamako'ya 200 kilometre uzaklıktaki Falako Köyü'nde açılan caminin inşaatı ise, Batman İHH tarafından desteklendi.
Köyde su temini konusunda yaşanan büyük ihtiyaç sebebiyle camiyle birlikte bir de su kuyusu hizmete açıldı.
Yapılan açılış programlarına bölge yetkilileri, İHH yöneticileri ve yerel halk katıldı.
Dualarla gerçekleşen açılışların ardından camilerde ilk ezanlar okundu ve ilk namazlar için saf tutuldu.
Daha fazla bağış yapmak isteyenler ile cami ve su kuyusu inşa bedelinin tamamını karşılamak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla ya da İHH'nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına CAMI ve SUKUYUSU yazarak istedikleri tutarda destek ulaştırabiliyor.