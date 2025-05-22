İHH Mali'de 2 cami ve 1 su kuyusu açtı

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ile cami ve su kuyusu inşa bedelinin tamamını karşılamak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla ya da İHH'nın banka hesap numaralarına, açıklama kısmına CAMI ve SUKUYUSU yazarak istedikleri tutarda destek ulaştırabiliyor.