İnsanlığın bittiği an: Bir gün içinde 150 bin kişi Han Yunus'ta yerinden edildi

﻿BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.





İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.