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Dünya

İnsanlığın bittiği an: Bir gün içinde 150 bin kişi Han Yunus'ta yerinden edildi

22:31 - 23/07/2024 Salı
AA

Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırım hakkında açıklama yapan BM Sözcüsü Stephane Dujarric, sadece 1 gün içinde 150 bin kişinin Han Yunus'ta yerinden edildiğini açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusunun insanlık suçları artarak sürüyor.

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﻿BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.


İsrail'in her bir "tahliye emrinin" insanların hayatını altüst ettiğine dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda İsrail ordusunun saldırı öncesinde broşür atarak çok kısa sürede tahliye istemesinin riskleri artırdığının altını çizdi.

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Dujarric, sadece dün 150 bin kişinin Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.



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İnsanların yanlarına hiçbir şey alamadan kaçmak zorunda kaldığını kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin gittikleri alanlarda altyapı bulunmadığını da anımsattı.



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UNICEF aracına saldırı


BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açılması hakkında da konuşan Dujarric, saldırının kim tarafından düzenlendiğini bilmediklerini söyledi.

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Dujarric, sahadaki meslektaşlarının "adli soruşturma" yapamadığını, "çatışmalar arasında" görevlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti.



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BM Sözcüsü, insani yardım çalışanları ve sivillere yönelik her saldırıyı kınadıklarını kaydetti.



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#İsrail
#Gazze
#Han Yunus
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