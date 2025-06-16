İran İsrail'e yeniden balistik füze saldırılarına başladı

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.
İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.
İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.
İran'dan ateşlenen füzelerden biri, Tel Aviv'deki bir binaya isabet etti.
İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.
İran'dan ateşlenen füzeler, Tel Aviv semalarında görüntülendi.