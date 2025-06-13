İran saldırısı sonrasında İsrailliler sığınaklara sığındı: Bazı İsrailliler, Aşkelon semalarında İran füzelerini izledi

İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusunun, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi. İran saldırısı sonrasında Aşkelon kentindeki İsrailliler, sığınaklara sığındı. Bazı İsrailliler, Aşkelon semalarında İran füzelerini izledi.
İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusunun, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattığı bildirildi.
İran saldırısı sonrasında Aşkelon kentindeki İsrailliler, sığınaklara sığındı.
Bazı İsrailliler, Aşkelon semalarında İran füzelerini izledi.