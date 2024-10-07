İşgalci İsrail güçleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralıların olduğu bildirildi. Bölgede toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahaleleri üzerine yolları kapatıp taş atarak karşılık verdi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaralıların olduğu bildirildi.
Bölgede toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahaleleri üzerine yolları kapatıp taş atarak karşılık verdi.