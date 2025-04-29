İspanya'da elektrik kesintisi sonrası tren seferleri aksadı

İspanya ve Portekiz'de milyonlarca insanın hayatını felç eden elektrik kesintisinin İbiza Adası'ndaki ısı değişimiyle ilişkilendirilmesi yeterince ikna edici bulunmazken gerçek neden ve ihtimallerin ne olabileceği tartışması sürüyor.

1 /15 Rodalies banliyö hatları dururken, hızlı ve orta mesafeli trenlerde ciddi gecikmeler yaşandı.

2 /15 Elektrik kesintisinin etkileri sürerken yüzlerce yolcu istasyonda mahsur kaldı.

3 /15 İspanya Kızılhaçı, bekleyen yolculara su ve yiyecek desteği sağladı.

4 /15 Yetkililer, seferlerin normale dönüş tarihi hakkında henüz açıklama yapmadı.

5 /15

6 /15

7 /15

8 /15

9 /15

10 /15

11 /15

12 /15

13 /15

14 /15