İspanyol hacı adaylarının at sırtında hac yolcuğu gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştiriyor

İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yüzyıllardır hacı adaylarının yaptığı gibi kutsal topraklara gitmeden önce İstanbul'a uğradı. Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.
İspanya'dan at sırtında hac ibadetini yerine getirmek için yola koyulan hacı adayları, yolculuklarının, gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştirdiğini söyledi.
İspanya'dan çıkarak hac ibadetini yerine getirebilmek için yaklaşık 3,5 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, yüzyıllardır hacı adaylarının yaptığı gibi kutsal topraklara gitmeden önce İstanbul'a uğradı.
Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen 3 arkadaşın İspanya'nın güneyinden yaklaşık 3,5 ay önce başlayan yolculukları sürüyor.
Hacı adayları, 8 bin kilometrelik yolculuklarında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin ardından Suriye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.
Hernandez ve Harkassi, yolculuklarının İstanbul'daki durağında konuştu.
Henüz 24 yaşındayken İslam'ı tanıdığını ve coğrafya alanında girdiği bir sınavı kazanması halinde kendine Müslüman olma sözünü verdiğini anlatan Hernandez, daha sonra sınavı kazanıp Müslüman olurken ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi hayal etti.
Hernandez'in bu hayaline, Harkassi ve Rodriguez de at sırtında eşlik ederken İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağlıyor.
Yaklaşık 35 senedir böyle bir fırsatın gelmesini beklediğini vurgulayan Hernandez, "Çok şükür ki o gün geldi ve biz yola çıkabildik. Finansman konusunda sorun yaşadık ama Allah'ın yardımıyla yol koyulabildik." dedi.
Bosna'da Müslümanlar, hacı adaylarının cebine harçlık koymuş
Hac yolculuğuna, İspanya'da eskiden kilise olan ve halen Müslümanların yolculuklarına başladıkları ve bir araya geldikleri bir merkezden başladıklarını söyleyen Hernandez, yolculuk sırasında mucize olarak nitelendirdiği çok sayıda olayla karşı karşıya kaldıklarını ve 'hac yolculuğunun aynı zamanda bir tebliğ yolculuğu olduğunu' fark ettiklerini" belirtti.
Hernandez, hac yolculuğuna, ceplerinde yeteri kadar paraları olmadan yola koyulduklarını belirterek "Ünlü seyyah İbn Battuta gibi hac yolculuğuna parasız çıktık. Özellikle de Bosna'da Müslümanlar bizi ağırladı, harçlık verdi ve yardımda bulundu." diye konuştu.
Yol boyunca kendilerini tanımamalarına karşın hikayelerini duymalarıyla insanların iyi niyetli tavırlarına şahit olduklarına dikkati çeken Hernandez, "Başta yola çıktığımızda kimse bizi tanımıyordu ama Fransa, İtalya ve Bosna'da çok sayıda kişi yardımcı oldu. Medyadan duysalar tanırlardı ama tanımadan sadece bizim bu hac yolculuğumuzu öğrenince yardım ettiler." ifadelerini kullandı.
At sırtındaki hac yolculuğu gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştirmiş
Hernandez, yolculuk boyunca çok farklı tecrübeler edindiklerini ve Allah'ın yardımına çok kez şahit olduklarını söyledi.
Fransa ve İtalya'da gayrimüslimlerin kendilerinin konaklamasına yardım ettiğini kaydeden Hernandez, yolculuk amaçları ve tarzlarının insanları etkilediğini aktardı.
Hernandez, "Yolcuğumuzda karşılaştığımız gayrimüslimlere neden hacca gittiğimizi ve bu süreçte yaşadıklarımızı anlattığımızda insanlar İslam'a bakış açılarını değiştirdiler. Şiddetten ibaret olduğunu düşündükleri İslam'ın bizi dinlemelerinin ardından onlar için barışçıl bir din gibi gözüktüğünü söylediler ve Müslümanlar arasındaki kardeşlik birliğini bizzat bizden gördüler." değerlendirmesini yaptı.
Suriye'deki devrim hac rotasını değiştirdi
Başlangıçta Mersin ya da İtalya üzerinden gemilerle Mısır'a geçmeyi planladıklarını belirten Hernandez, Esed rejiminin devrilmesinin ardından tarihi hac yolundan seyahatlerine devam etmenin daha anlamlı olacağına karar verdiklerini söyledi.
Hernandez, İstanbul gibi Suriye'yi de yıllar önce ziyaret ettiğini vurgulayarak "20 yıl önce Suriye'de bulunmuştum. Şimdi rejimin düşmesiyle Suriye'yi at sırtında geçme imkanına kavuştum." dedi.
Kutsal topraklara yolcuğun Suriye kısmında Endülüslü ünlü İslam düşünürü Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin mezarını da ziyaret edebileceği belirten Hernandez, "Bunların benim için büyük bir anlamı var." diye konuştu.
Maceralar, zorluklar ve kolaylıklarla dolu bir yolculuk
Hernandez'in hayaline ortak olarak ekibe dahil olan Harkassi ise bugüne kadar maceralar, zorluklar ve kolaylıklarla dolu çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini dile getirdi.
Harkassi, İstanbul'a uğramaktan duyduğu mutluluğunu ifade ederken "Bizi çok güzel bir şekilde İstanbul'da ağırladıkları için Türkiye'ye ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine minnettarız." ifadesini kullandı.
İstanbul'un tarihi olarak hacı adaylarının kutsal topraklar öncesinde uğradığı önemli merkezlerden biri olduğunu hatırlatan Harkassi, şöyle konuştu:
"Yolun yarısından İstanbul'da olmaktan çok mutluyuz. Daha gidecek yolumuz var. İnşallah güzel olacak. İstanbul doğu ve batının toplanma merkezi. Eskiden hacıların çoğu önce buraya gelirmiş. Biz de atalarımızın yaptığı gibi bu rotayı canlandırıyoruz. Özbekistan'dan gelen hacıların konakladığı İstanbul'da bir tekkeyi gösterdiler bize (Özbekler Tekkesi). Biz de Müslüman olarak bize ait olan bu mirası olabildiğince en iyi şekilde yaşatıyoruz."