İspanyol hacı adaylarının at sırtında hac yolcuğu gayrimüslimlerin İslam'a bakışını değiştiriyor

Henüz 24 yaşındayken İslam'ı tanıdığını ve coğrafya alanında girdiği bir sınavı kazanması halinde kendine Müslüman olma sözünü verdiğini anlatan Hernandez, daha sonra sınavı kazanıp Müslüman olurken ataları gibi at sırtında hacca gitmeyi hayal etti.





Hernandez'in bu hayaline, Harkassi ve Rodriguez de at sırtında eşlik ederken İspanya'da yaşayan inşaat ustası Bouchaib Jadil ise önden arabayla giderek ekibe lojistik destek sağlıyor.