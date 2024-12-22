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İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

09:1022/12/2024, Pazar
AA
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İsrail soykırım yaptığı Gazze'de, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu'na saldırı düzenledi. Sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derec Mahallesi'nde yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu'na düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi için kentteki Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

#İsrail
#Gazze
#soykırım

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