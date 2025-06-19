İsrail güçleri Batı Şeria'daki Balata Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kenti doğusundaki Balata Kampı'na dün düzenlediği baskına bugün de devam etti.
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#Balata Kampı
#İsrail
#Batı Şeria
#Balata Kampı
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kenti doğusundaki Balata Kampı'na dün düzenlediği baskına bugün de devam etti.
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