İsrail ordusu Han Yunus'ta Filistinlilerin sığındığı okula saldırı düzenledi

Katil İsrail ordusunun, insanlık dışı saldırıları sürüyor. Siyonistler, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Abasan bölgesindeki El Awda Okuluna saldırı düzenledi. Saldırı sonucu okul binasında ve çevresindeki yapılarda hasar oluştu. Bölge sakini Filistinliler, hasar alan yapıları inceledi.
Katil sürüsü Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Abasan bölgesindeki El Awda Okuluna saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu okul binasında ve çevresindeki yapılarda hasar oluştu.
Bölge sakini Filistinliler, hasar alan yapıları inceledi.
İşte katil sürüsünün saldırı düzenlediği bölgeden görüntüler...