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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı

23:2516/04/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, gıda krizi devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımı sırasında, yardımdan faydalanmak isteyen Filistinliler yoğunluk oluşturdu.

İsrail'in sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, gıda krizi devam ediyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bir hayır kurumu tarafından yapılan yemek dağıtımı sırasında, yardımdan faydalanmak isteyen Filistinliler yoğunluk oluşturdu.

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