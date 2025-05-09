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İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su krizi devam ediyor

19:409/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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İsrail saldırıları sonucu altyapısı büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinliler temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor. Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor. Kampa gelen bir yardım kamyonu, yerinden edilen Filistinlilere su dağıtımı yaptı.

İsrail saldırıları sonucu altyapısı büyük zarar gören Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Filistinliler temiz içme suyuna ulaşmakta güçlük çekiyor.

 Nüfusun büyük bölümü, tahrip edilen su kuyuları ve depolar nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşıyor. 

 Kampa gelen bir yardım kamyonu, yerinden edilen Filistinlilere su dağıtımı yaptı.

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