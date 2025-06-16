İsrail'in İran'daki karın ağrısı: Tüm operasyonun hedefi 'Fordo' mu?

Soykırımcı İsrail’in hava saldırılarında hedef aldığı İran’daki Fordo Nükleer Tesisi zarar görmeden ayakta kaldı. Tel Aviv yönetimi, ABD desteği olmadan bu kritik tesise etkili bir darbe indirmenin mümkün olmadığını kabul ediyor. Stratejik öneme sahip bu hedefin vurulamamış olması, savaşın gidişatını değiştirme planlarının başarısızlıkla sonuçlandığını gözler önüne seriyor. İşgalci İsrail, Fordo’ya ulaşmadan zaferin mümkün olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.
Terör devleti İsrail ve İran arasında patlak veren çatışma dördüncü gününe girdi.
Orta Doğu’da sürekli tansiyonu yükselten İsrail 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan Operasyonu” ile İran’ın nükleer tesislerini ve askeri üslerini hedef aldı.
Ancak bu yoğun hava saldırıları, İran’ın misilleme olarak Tel Aviv, Hayfa, Bat Yam ve Yafa’ya düzenlediği drone ve balistik füze saldırılarıyla karşılık buldu.
Çatışmalar, her iki tarafta da can kayıpları, kritik altyapıların zarar görmesi ve petrol rafinerilerinin hedef alınmasına yol açtı.
Ancak tüm bu yıkımın ortasında, İran’ın Kum kenti yakınlarında yerin yaklaşık bir kilometre altında bulunan Fordo Nükleer Tesisi’nin hala ayakta olması, İsrail için stratejik bir başarısızlık olarak değerlendiriliyor.
Fordo'nun stratejik önemi nedir?
Fordo Nükleer Tesisi, İran’ın nükleer programının kalbi olarak görülüyor.
Tahran’ın 160 kilometre güneyinde, dağlık bir bölgede yerin derinliklerine inşa edilen tesis, 2009’da varlığı ortaya çıktığında uluslararası toplumda büyük endişe meydana getirmişti.
2015’teki nükleer anlaşma (JCPOA) kapsamında İran, Fordo’yu araştırma tesisi olarak kullanmayı taahhüt etmiş, ancak ABD’nin 2018’de anlaşmadan çekilmesiyle tesis yeniden aktif hale getirilmişti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 2025 raporuna göre, Fordo’da yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiliyor. Uzmanlar, bu oranın barışçıl enerji için gerekli seviyenin çok üzerinde, ancak nükleer silah üretimi için hala yetersiz olduğunu belirtiyor.
Ane hedef: Fordo
İsrail, Fordo’yu yok etmeyi operasyonun ana hedefi olarak belirlemiş durumda. Ancak tesisin yerin derinliklerinde olması, İsrail’in elindeki sığınak delici bombalar ve F-35 savaş uçaklarının bu hedefe ulaşmasını zorlaştırıyor.
ABD’nin desteği kritik
İsrail’in Fordo’yu vurabilmesi için ABD’nin desteği kritik önem taşıyor.
ABD’nin Orta Doğu’daki üslerinde konuşlu B-52 bombardıman uçakları, Fordo gibi derin yeraltı tesislerini hedef alabilecek kapasiteye sahip.
Ancak Trump yönetimi, şu ana kadar İsrail’e yalnızca savunma desteği sağlamakla yetindi. El Arabiya’ya konuşan bir İsrailli yetkili, “ABD müdahil olmazsa hedeflere ulaşamayız. Trump’ın Tel Aviv’e baskı yapması halinde ateşkese razı gelebiliriz” diyerek Washington’un belirleyici rolüne dikkat çekti.
Trump, daha önce Truth Social platformunda, İran’ın uranyum zenginleştirme programını tamamen durdurması gerektiğini belirtmiş, aksi takdirde Tahran’ın “başına kötü şeyler geleceğini” söylemişti.
Ancak Axios’un haberine göre, ABD’nin önerdiği nükleer anlaşma taslağında İran’a düşük seviyeli uranyum zenginleştirmesine izin verilebileceği belirtilmiş, bu da Trump’ın sert söylemleriyle çelişiyor.