İsrail'in saldırılarıyla göçe zorladığı Filistinliler şimdi de soğuk havayla mücadele ediyor

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 532'ye, yaralı sayısının da 105 bin 538'e yükseldiği kaydedildi. Bölgede yaşanan insani kriz giderek ağırlaşıyor. Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan Ellaham ailesi, bir yandan çocuklarına su ve gıda malzemelerini temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları evin enkazında soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

1 /7 Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 425 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

2 /7 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 532'ye, yaralı sayısının da 105 bin 538'e yükseldiği kaydedildi.

3 /7 İnsani kriz ağırlaşıyor İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede yaşanan insani kriz derinleşiyor.

4 /7 Saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek Gazze'nin Han Yunus kentine sığınan Ellaham ailesi, bir yandan çocuklarına su ve gıda malzemelerini temin etmeye çalışırken diğer yandan kaldıkları evin enkazında soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

5 /7 Baba İmad, kalan aile fertleriyle ısınabilmek için ateş yakıyor.

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