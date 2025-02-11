İsrailli esir ailelerinden dev protesto: 'Ateşkes devam etsin'

Protestoda Trump ve Netanyahu aleyhinde sloganlar atılıp pankartlar taşındı.

İsrail'de yüzlerce kişi Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasının tamamlanması ve Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

1 /38 İsrailli rehinelerin yakınları ve onlara destek verenler, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmaya ilişkin son gelişmeleri protesto etmek için Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisi önünde toplandı.

2 /38 Yolu kapatan göstericiler, esir takasının askıya alınmasına tepki göstererek hükümete anlaşmaya bağlı kalma çağrısında bulundu.

3 /38 Netanyahu hükümeti, ateşkesi devam ettirme niyetinde olmadıklarını her fırsatta ima etmişti.

4 /38 Son olarak İsrail'in, Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi gereken insani yardımı kısıtlaması, tepkilere neden olmuştu.

5 /38 Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, ateşkes şartları yerine getirilinceye kadar esir takasının yapılmayacağını açıklamıştı.

6 /38 ABD Başkanı Donald Trump ise Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde Gazze'yi cehenneme çevireceğini söyledi.

7 /38

8 /38

9 /38

10 /38

11 /38

12 /38

13 /38

14 /38

15 /38

16 /38

17 /38

18 /38

19 /38

20 /38

21 /38

22 /38

23 /38

24 /38

25 /38

26 /38

27 /38

28 /38

29 /38

30 /38

31 /38

32 /38

33 /38

34 /38

35 /38

36 /38

37 /38