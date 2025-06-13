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İsrailliler panikte: İran'ın misilleme saldırısı endişesiyle marketleri talan ettiler ve rafları boşaltılar

İsrailliler panikte: İran'ın misilleme saldırısı endişesiyle marketleri talan ettiler ve rafları boşaltılar

23:5913/06/2025, Cuma
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İsrailliler, İran ordusunun misilleme saldırısı endişesiyle Aşkelon kentindeki marketlere akın ederek rafları boşaltılar.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini ve askeri personelini hedef alan saldırılarının ardından, İran misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Tahran yönetimi, İsrail'in Tel Aviv şehrine çok sayıda füzelerle saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Saldırılar devam ediyor. İsrail'e doğru bir düzine füzenin fırlatıldığı belirtildi. Hava savunma sistemi sürekli olarak tehditleri tespit ediyor ve engelliyor" ifadelerini kullandı.

 İsrailliler, İran ordusunun misilleme saldırısı endişesiyle Aşkelon kentindeki marketlere akın ederek rafları boşaltılar.

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