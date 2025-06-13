İsrailliler panikte: İran'ın misilleme saldırısı endişesiyle marketleri talan ettiler ve rafları boşaltılar

İsrail Savunma Kuvvetleri, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, "Saldırılar devam ediyor. İsrail'e doğru bir düzine füzenin fırlatıldığı belirtildi. Hava savunma sistemi sürekli olarak tehditleri tespit ediyor ve engelliyor" ifadelerini kullandı.