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İniş yaparken ters dönmüştü: Kanada'daki uçak kazasında yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek

İniş yaparken ters dönmüştü: Kanada'daki uçak kazasında yolculara 30 bin dolar tazminat ödenecek

17:1520/02/2025, Perşembe
DHA
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Kanada'da iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle hava yolu şirketi, yolculara 30 bin dolar tazminat vereceğini duyurdu.

Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ters döndüğü kaza nedeniyle yolculara tazminat ödeneceği bildirildi. 

Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

 Delta Hava Yolları sözcüsü, “Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor” ifadesini kullandı.

#Kanada
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#Yolcu

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