Katil İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu katletti

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yine aynı kasabada Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bilgisi geçildi. Yaralıların, Ramallah'taki Istishari Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.