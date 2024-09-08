Katil İsrail yine saldırdı: Bu kez Mursi ailesinin evini hedef aldılar

Katil İsrail'in 11 aydır sürdürdüğü soykırım her geçen gün katlanarak artıyor. 40 binden fazla masumun ölümüne 94 bini aşkın kişinin yaralanmasına sebep olan katil sürüsü yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Mursi ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Enkazdan sağ çıkarılan bir bebek, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

1 / 6 İşgalci İsrail 338 gündür sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

2 / 6 40 binden fazla masumun ölümüne 94 bini aşkın kişinin yaralanmasına sebep olan katil sürüsü yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi.

3 / 6 Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Mursi ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

4 / 6 Enkazdan sağ çıkarılan bir bebek, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

5 / 6 İsrail ordusu Mursi ailesinin evini hedef aldı