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Dünya

Katil İsrail'in bombaladığı Han Yunus'tan geriye enkaz kaldı: Büyük yıkım böyle görüntülendi

16:40 - 1/07/2024 Pazartesi
AA

Katil İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Han Yunus kenti, haftalarca süren bombardıman nedeniyle yerle bir edildi. Neredeyse sağlam binanın kalmadığı kente dönen Filistinliler, enkaz halindeki evlerle karşılaştı. Evlerin yanı sıra kentteki yollar, işyerleri ve altyapı büyük tahribata uğradı. Tahribat, atık suların yollara sızmasına yol açtı.

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İsrail sürüsünün çekildiği Gazze'nin Han Yunus kenti, haftalarca süren bombardıman nedeniyle yerle bir edildi.

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Neredeyse sağlam binanın kalmadığı kente dönen Filistinliler, enkaz halindeki evlerle karşılaştı.

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Evlerin yanı sıra kentteki yollar, işyerleri ve altyapı büyük tahribata uğradı.

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Tahribat, atık suların yollara sızmasına yol açtı.

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Gazze'deki büyük yıkım böyle görüntülendi.

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#Gazze
#Han Yunus
#İsrail
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